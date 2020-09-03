Отец Месси подтвердил уход футболиста из «Барселоны»
Отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси подтвердил уход футболиста из испанского клуба. Об этом сообщает РИА Спорт.
Отмечается, что соответствующее заявление Месси-старший сделал по итогам переговоров с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.
О желании Месси покинуть «Барселону» стало известно в конце августа. Спортивные эксперты объясняют такое решение прославленного нападающего кризисом «Барселоны» в текущем сезоне, который, в частности, ознаменовался разгромом «сине-гранатовых» немецкой «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.
Мессии играет за «Барселону» с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре, стал в её составе победителем 34 турниров (24 национальных и 10 международных). Ему 6 раз вручался «Золотой мяч» лучшего футболиста года в Европе.
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