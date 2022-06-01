Обладатель Кубка России по футболу Александр Беркетов умер в 46 лет
1 июня 202219:59
Экс-защитник московского ЦСКА и волгоградского «Ротора» Александр Беркетов умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-директора «Ротора» Рохуса Шоха.
Он отметил, что в настоящее время решается вопрос о церемонии прощания с футболистом. По мнению Шоха, у Беркетова был большой талант к футболу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Нобелевская медаль Муратова выставлена на торги за $6 250
- Число пропавших без вести после урагана в Мексике выросло до 33
- ВОЗ зарегистрировала 70 случаев смерти от оспы обезьян в Африке
- Блинкен: США против военной операции Турции на севере Сирии
- В Крыму отменили масочный режим
- В Йошкар-Оле будут судить осквернивших «Вечный огонь» иностранцев
- Скелет человека был найден при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге
- Концерт ДДТ в Москве перенесли на открытую дату
- Режиссёр Серебренников решил продвигать русскую культуру в Европе
- СМИ: экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова попала в базу «Миротворца»
31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru