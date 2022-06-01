Обладатель Кубка России по футболу Александр Беркетов умер в 46 лет

Экс-защитник московского ЦСКА и волгоградского «Ротора» Александр Беркетов умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-директора «Ротора» Рохуса Шоха.

Он отметил, что в настоящее время решается вопрос о церемонии прощания с футболистом. По мнению Шоха, у Беркетова был большой талант к футболу.

