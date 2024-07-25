«Можем построить!»: В России поспорили о готовности Москвы провести Олимпиаду

Сегодня возращение Олимпийских игр в Москву невозможно из-за инфраструктурных ограничений, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.

«Сегодня в Москве невозможно провести Олимпийские игры. У нас нет ни одного стадиона по легкой атлетике для международных соревнований, у нас нет подходящих для этого бассейнов. У нас негде проводить соревнования велосипедные, нет подходящей велотрассы, нужна модернизация. Такая же ситуация с гимнастикой», - отметил он.

С ним поспорил президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, который привел в пример Олимпиаду в Сочи.

«У нас после развала СССР были большие провалы инфраструктурные. Большая работа велась по привлечению Олимпийских Игр в Сочи. Нас очень критиковали, обвиняли во всем. А за эту Олимпиаду мы подняли колоссально нашу базу инфраструктурную, не только спортивную, но и туристическую. Это хороший пример. Поэтому я хочу сказать, что при крупных мероприятиях все можно построить будет за короткий срок. Даже если у нас не будет Олимпийских Игр в ближайшее время, мы должны их сами организовать», - заключил он в пресс-центре НСН.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. Не успев начаться, игры уже обросли чередой скандалов и проблем. Одной из последних стала забастовка артистов, которая поставила под угрозу открытие Олимпиады. Предметом споров стали несправедливые условия труда и система оплаты.

