Московское «Динамо» покинут семь футболистов

Московский футбольный клуб «Динамо» решил не продлевать контракты с семью игроками по окончании сезона.

Как сообщает RT, команду покинут Артур Юсупов, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Антон Соснин, Кирилл Панченко, Жоаозиньо и Оскар Хильемарк.

Как минимум несколько из них – игроки основного состава: Юсупов и Панченко выходили на поле более чем в 20 матчах этого сезона, Нойштедтер – в 20, Рыков и Жоаозиньо – в 19.

«Динамо» по итогам сезона 2019/20 заняло шестое место и получило право сыграть в Лиге Европы, где начнёт выступление со второго квалификационного раунда.

