Московское «Динамо» покинут семь футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» решил не продлевать контракты с семью игроками по окончании сезона.
Как сообщает RT, команду покинут Артур Юсупов, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Антон Соснин, Кирилл Панченко, Жоаозиньо и Оскар Хильемарк.
Как минимум несколько из них – игроки основного состава: Юсупов и Панченко выходили на поле более чем в 20 матчах этого сезона, Нойштедтер – в 20, Рыков и Жоаозиньо – в 19.
«Динамо» по итогам сезона 2019/20 заняло шестое место и получило право сыграть в Лиге Европы, где начнёт выступление со второго квалификационного раунда.
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