Мишустин снял ограничения на въезд для иностранных спортсменов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял ограничения на въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров по рабочей или гуманитарной визе, сообщается в среду на сайте правительства.
«Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах», - говорится в сообщении.
Запрет на въезд для них действовал с марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. В мае кабмин снял часть ограничений – в страну разрешили въезжать тем, кто заключил трудовой договор с российской организацией.
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