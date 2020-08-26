Мишустин снял ограничения на въезд для иностранных спортсменов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял ограничения на въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров по рабочей или гуманитарной визе, сообщается в среду на сайте правительства.

«Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах», - говорится в сообщении.

Запрет на въезд для них действовал с марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. В мае кабмин снял часть ограничений – в страну разрешили въезжать тем, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:СпортсменыИностранцыМихаил Мишустин
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