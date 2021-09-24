Миллиардер Галицкий признался болельщикам «Краснодара», что болен

Владелец футбольного клуба «Краснодар», миллиардер Сергей Галицкий сообщил, что из-за болезни не может ходить на матчи своей команды.

«Сейчас пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних играх. Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме», - сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

При этом он не стал раскрывать, чем именно болеет.

«Я вообще об этом сказал, потому что я президент футбольного клуба, общественная фигура. Этим и ограничимся. Я вообще не хотел бы об этом говорить. Но наши болельщики имеют право понимать, что происходит, и они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это все говорю. А уже дальше, нюансы – это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить», - цитирует Галицкого «Спортс.ру».

Источник РБК в окружении бизнесмена подтвердил, что Галицкий болен. По его данным, об этом стало известно около двух месяцев назад.

Forbes оценивает состояние Галицкого в $3,5 млрд. Он занимает 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

