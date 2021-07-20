Международный олимпийский комитет признал самбо
Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что самбо стало первым российским видом спорта, который был признан олимпийским, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение было принято на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), который также признал ещё пять федераций: Международный союз чирлидинга (ICU), Международную федерацию ассоциаций муай-тай (IFMA), Международную федерацию айсштокспорта (IFI), Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга (WAKO) и Всемирную федерацию лакросса (WL).
По словам Шестакова, к постоянному признанию МОК команда FIAS шла 11 лет.
«Я считаю, что это большая победа не только для нас, но и для всего российского спорта», - добавил он.
Ранее на сессии МОК был утверждён новый девиз Олимпиад, сообщает RT. Слоган «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее - вместе!».
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