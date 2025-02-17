Россиянин Даниил Медведев стал шестой ракеткой мира, следует из обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Теннисист занял шестое место в списке, поднявшись на две строчки. Медведев обошел сербского спортсмена Новака Джоковича и австралийца Алекса де Минаура.

Лидерство в рейтинге сохранил итальянский теннисист Янник Синнер, который до мая отбывает дисквалификацию за допинг. За ним следуют спортсмен из Германии Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает россиянин Андрей Рублев.

Ранее Медведев и Рублев неудачно выступили на Открытом чемпионате Австралии: Медведев во втором круге уступил американцу Ленеру Тину, Рублев проиграл в первом круге бразильцу Жоао Фонсеке, напоминает 360.ru.

