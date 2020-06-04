Матчи Лиги чемпионов предложат доиграть в России
Россия, Германия и Португалия планируют в ближайшее время подать заявки на проведение у себя оставшихся матчей плей-офф футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщил источник немецкого таблоида Bild.
По имеющимся сведениям, УЕФА хочет завершить турнир в мини-формате «Финал восьми», проведя его в одной стране начиная с матчей четвертьфинала. Игры должны проходить на четырёх стадионах, находящихся друг от в радиусе 100 километров, отмечает RT.
Германия, где прерванный из-за пандемии чемпионат страны по футболу уже возобновился без зрителей на трибунах, предлагает проводить матчи во Франкфурте-на-Майне, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.
В России премьер-лига возобновится 19 июня, согласована максимальная заполняемость трибун — не более 10% от общей вместимости стадиона.
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