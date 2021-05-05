«Манчестер Сити» впервые попал в финал Лиги чемпионов

Футболисты английского клуба "Манчестер Сити" обошли французскую команду "Пари Сен-Жермен" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и впервые в своей истории стали финалистами турнира. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч завершился со счетом 2:0. Оба гола забил нападающий Рияд Марез на 11-й и 63-й минутах встречи. При этом на 69-й минуте полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария был удален с поля.

В первом матче между двумя клубами, прошедшем в Париже, "Манчестер Сити" тоже сумел одержать победу, финальный счет составил 2:1. В истории манчестерской команды это стало первым выходом в финал Лиги чемпионов.

Второй финалист определится в среду в Англии, лондонский ФК "Челси" проведет игру с мадридским "Реалом". Первая встреча в Мадриде закончилась вничью со счетом 1:1.

