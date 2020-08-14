Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана ушли с молотка за $615 тысяч
Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка на аукцион Christie's за 615 тысяч долларов. Именно в этой паре спортсмен провел игру в Италии в 1985 году. Кроссовки звезды Chicago Bulls выполнены в классических цветах его команды — красном, черном и белом.
Кстати, этот лот побил рекорд, установленный при продаже другой пары кроссовок Джордана в мае, — тогда обувь баскетболиста, в которой он играл дебютный сезон, была продана на аукционе Sotheby’s за $560 тыс.
Ранее RT писала, что документальный сериал «Последний танец» о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и клубе НБА «Чикаго Буллз» 1990-х годов представлен в трёх номинациях премии «Эмми».
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