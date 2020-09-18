«Краснодар» забил семь мячей «Химкам» в матче РПЛ
18 сентября 202022:44
Футболисты «Краснодара» обыграли подмосковные «Химки», забив семь мячей в матче Российской премьер-лиги.
Как сообщает Интерфакс, счет игры закончился со счетом 7:2.
Первый гол был забит на 19-й минуте футболистом «Краснодара» Маркусом Бергом. Также в клубе отличились Виктор Классон (23-я минута), Тонни де Вильена (52-я минута), Реми Кабелла (62-я минута), Даниил Уткин (74-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (89-я минута).
За «Химки» два гола оформил Аршак Корян (27-я и 42-я минуты).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru