«Краснодар» забил семь мячей «Химкам» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли подмосковные «Химки», забив семь мячей в матче Российской премьер-лиги.

Как сообщает Интерфакс, счет игры закончился со счетом 7:2.

Первый гол был забит на 19-й минуте футболистом «Краснодара» Маркусом Бергом. Также в клубе отличились Виктор Классон (23-я минута), Тонни де Вильена (52-я минута), Реми Кабелла (62-я минута), Даниил Уткин (74-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (89-я минута).

За «Химки» два гола оформил Аршак Корян (27-я и 42-я минуты).

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Футбол
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