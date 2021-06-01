Канадцы рискуют вылететь с ЧМ до плей-офф

Сборная Канады оказалась на грани вылета с чемпионата мира по хоккею до этапа плей-офф. Сегодня «кленовые листья» уступили Финляндии в завершающей игре в своей группе по буллитам.

Основное время закончилось вничью 2:2. В дополнительное время ни одна из команд не смогла отметиться шайбой. В итоге, в серии буллитов оказалась удачливее сборная Суоми. Финляндия гарантировала себе место в плей-офф, она уже не опустится ниже второго места в группе.

Канада потерпела уже четвертое поражение на мировом первенстве в Риге. Она закончит выступление, если Латвия и Германия сыграют вничью в основное время матча. Этот матч начнётся сегодня в 20:15 по московскому времени.

Накануне сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира после победы над шведами по буллитам со счётом 3:2.

