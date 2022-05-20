Канада обыграла Казахстан в матче ЧМ по хоккею
20 мая 202200:52
Сборная Канады обыграла национальную команду Казахстана в матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею.
Счет составил 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) в пользу Канады.
Эта победа стала для Канады четвертой подряд. С 12 очками она делит первое место со Швейцарией в группе В.
Казахстан находится на последнем месте без заработанных очков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru