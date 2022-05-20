Канада обыграла Казахстан в матче ЧМ по хоккею

Сборная Канады обыграла национальную команду Казахстана в матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею.

Счет составил 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) в пользу Канады.

Эта победа стала для Канады четвертой подряд. С 12 очками она делит первое место со Швейцарией в группе В.

Казахстан находится на последнем месте без заработанных очков.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Хоккей
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