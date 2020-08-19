Кафельников захотел уехать из России

Российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников сообщил о желании уехать из страны.

По его словам, он не видит своего будущего в России и собирается оформить вид на жительство в Европе.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», написал 46-летний спортсмен в Twitter.