Кафельников захотел уехать из России

Российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников сообщил о желании уехать из страны.

По его словам, он не видит своего будущего в России и собирается оформить вид на жительство в Европе.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», написал 46-летний спортсмен в Twitter.

Евгений Кафельников — победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Ранее Евгений Кафельников заявил в эфире НСН, что включение в Зал теннисной славы стало для него сюрпризом.

«Для любого профессионального спортсмена такое признание очень важно. Конечно, и сюрприз тоже большой, потому что первые два раза, когда я был номинирован, меня не выбрали, и вот с третьей попытки ввели в Зал славы. Конечно, большая честь и большая восторженность», — заявил теннисист.


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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Теннис
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