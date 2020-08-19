Кафельников захотел уехать из России
Российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников сообщил о желании уехать из страны.
По его словам, он не видит своего будущего в России и собирается оформить вид на жительство в Европе.
«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», написал 46-летний спортсмен в Twitter.
Будущего здесь не вижу!Буду оформлять ВНЖ в Европе,там я нужнее🤷♂️.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 19, 2020
Евгений Кафельников — победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России.
Ранее Евгений Кафельников заявил в эфире НСН, что включение в Зал теннисной славы стало для него сюрпризом.
«Для любого профессионального спортсмена такое признание очень важно. Конечно, и сюрприз тоже большой, потому что первые два раза, когда я был номинирован, меня не выбрали, и вот с третьей попытки ввели в Зал славы. Конечно, большая честь и большая восторженность», — заявил теннисист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Кобзев обсудил меры защиты акватории Байкала
- Кафельников захотел уехать из России
- Белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией
- Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским
- Президент академии наук Украины Борис Патон скончался на 102-м году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru