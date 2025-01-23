Хоккеист СКА Никишин получил сотрясение мозга в матче КХЛ

Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Александр Никишин получил сотрясение мозга в матче против ярославского «Локомотива» в рамках Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Игрок пострадал после столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым во время игры 21 января. Защитника СКА внесли в список травмированных.

Александру Никишину 23 года, он играет за СКА с 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел 43 матча и набрал 29 очков.

Ранее хоккеист Артем Торточаков, выступавший за хакасский клуб «Металлург», получил травмы после драки у ночного клуба в Абакане. Спортсмен скончался в больнице, напоминает «Свободная пресса».

