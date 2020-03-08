Губерниев обвинил Тихонова в допинг-проблемах российских биатлонистов

Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев считает, что из-за бывшего президента Союза биатлонистов России у спортсменов начались проблемы с допингом. Об этом Губерниев написал в своем Telegram.

«Все должны помнить, что проблемы с ЭПО (запрещенный препарат эритропоэтин) начались при Тихонове. Все наши проблемы из-за него начались. В 2007 году врач сборной говорил о том, что его методики обнаружить нельзя. Какие методики?Я тогда не говорил об этом, а надо было кричать. Я не знал, что все серьезно», — цитирует Газета. Ru Губерниева.

Ранее телекомментатор заявил, что обыск в номерах российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на ЧМ в Антхольце также спровоцировали слова Тихонова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону отверг обвинения.

