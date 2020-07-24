Губернатор Воробьёв пожелал победы ФК «Химки» в финале Кубка России

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал победы и спортивного задора игрокам и тренеру футбольного клуба «Химки» в предстоящем матче финала Кубка России.

«Уже завтра наш ФК «Химки» сыграет в финале Кубка России! Парни, бейтесь ради победы! Мы верим в вас и ждём кубок в Подмосковье. А в следующем сезоне будем болеть за вас в Премьер-Лиге», – написал глава региона в соцсети Instagram.

Ранее клуб «Химки» стали финалистом Кубка России по футболу сезона-2019/20, обыграв в гостях со счётом 3:1 екатеринбургский «Урал». Финал турнира пройдёт 25 июля на «Екатеринбург-Арене». В нём химчане сыграют с петербургским «Зенитом».

На днях «Радио1» стало известно, что «Химки» в следующем сезоне будут выступать в Российской Премьер-Лиге. В досрочно завершённом сезоне Футбольной национальной лиги он занял второе место и получил право на повышение в классе. Однако были опасения, что ФК продолжит играть в ФНЛ или даже опустится в Профессиональную футбольную лигу из-за проблем с финансированием.

