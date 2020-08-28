Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА

Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволили Юрия Гануса с поста генерального директора организации, которую он занимал с августа 2017 года. По словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, общее собрание приняло это решение единогласно.

Накануне Гануса рекомендовал уволить наблюдательный совет РУСАДА.

Как сообщает ТАСС, после этого уволилась заместитель Гануса Маргарита Пахноцкая.

Исполняющим обязанности гендиректора РУСАДА назначили Михаила Буханова.

