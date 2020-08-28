Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА
Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволили Юрия Гануса с поста генерального директора организации, которую он занимал с августа 2017 года. По словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, общее собрание приняло это решение единогласно.
Накануне Гануса рекомендовал уволить наблюдательный совет РУСАДА.
Как сообщает ТАСС, после этого уволилась заместитель Гануса Маргарита Пахноцкая.
Исполняющим обязанности гендиректора РУСАДА назначили Михаила Буханова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- Биржевой курс доллара снижается к рублю
- Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА
- Лукашенко призвал заграницу подумать, что будет в Европе, если в стране «полыхнет»
- Меркель призвала не связывать судьбу «Северного потока-2» с делом Навального
- Врач Мясников заявил, что в России 20 млн заболевших COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru