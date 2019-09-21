Фигуристка Трусова установила два новых рекорда в Братиславе
Российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе Трусова обошла коллегу в произвольной программе и набрала рекордные баллы за исполнение короткой и произвольной программ.
За исполнение произвольной программы Александра Трусова набрала 163,78 балла и установила новый мировой рекорд, как и по сумме баллов за короткую и произвольную программы, в которых в общей сложности набрала 238,69 балла.
Предыдущие рекорды - 158,50 и 238,43 – также были установлены российской фигуристкой 17-летней Алиной Загитовой.
Также Трусова катания исполнила три четверных прыжка в одной программе. Это произошло впервые в истории женского одиночного катания.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в эфире НСН предположила, в чем причина «второго места» Загитовой.
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