Эксперт: Дзагоев упал в цене, но заслуженно
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» в эфире НСН объяснил резкое снижение стоимости футболиста.
Московский ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву новый контракт с зарплатой 10 тыс. евро в месяц. По нынешнему контракту, который истекает летом 2019 года, Дзагоев получал в армейском клубе 2 млн евро в год.
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН объяснил такое резкое снижение стоимости футболиста.
«Дзагоеву два миллиона положили, когда он регулярно играл. И показывал достойный футбол. Сейчас нет ни того, ни другого. Он постоянно то травмируется, то еще что-то. Парень в последнее время не играет. Почему так, разные слухи ходят. На два миллиона евро он точно не наиграл. И не наиграет. ЦСКА предложил ему контракт адекватный его сегодняшнему состоянию. Будет он искать или не будет – это вопрос к нему. Думаю, будет, но вряд ли найдет. С трудом верится, что он сможет восстановиться. Тем более и возраст достаточно солидный, в этом возрасте надо думать, как заканчивать карьеру, а не как ее перезапускать», - сказал эксперт.
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