Эксперт: Дзагоев упал в цене, но заслуженно

Московский ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву новый контракт с зарплатой 10 тыс. евро в месяц. По нынешнему контракту, который истекает летом 2019 года, Дзагоев получал в армейском клубе 2 млн евро в год.

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН объяснил такое резкое снижение стоимости футболиста.