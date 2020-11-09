Двух футбольных арбитров отстранили после матчей «Краснодара»

Российские футбольные арбитры Владислав Безбородов и Михаил Вилков отстранены от судейства до конца календарного года, сообщает ТАСС.



Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отметил, что судьи были наказаны после ошибок, которые допустили в матчах чемпионата России с участием футбольного клуба «Краснодар».

Экспертно-судейская комиссия признала, что в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Рубин» (3:1), Вилков ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета, заявив, что остановил игру в моменте с футболистом казанцев Джордже Деспотовичем из-за неправильной установки мяча игроками «Рубина».

Что касается Безбородова, то в ЭСК заявили о двух ошибках арбитра в матче 12-го тура «Краснодар» - «Спартак» (1:3) - это засчитанный первый мяч москвичей и отмена гола, который забил защитник краснодарской команды Кайо.

