Две россиянки вышли в 1/4 Roland Garros впервые за четыре года

Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В четвёртом круге турнира она оказалась сильнее представительницы США Мэдисон Киз.

Встреча завершилась в трёх сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1 в пользу 25-летней россиянки. Кудерметова занимает 29 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В третьем круге Roland Garros она обыграла четвертую ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Киз находится на 22 строчке рейтинга WTA.

В четвертьфинале Вероника Кудерметова сыграет с другой россиянкой - Дарьей Касаткиной (20 номер посева). Сразу две теннисистки из России попали в эту стадию Roland Garros впервые с 2018 года. Тогда Мария Шарапова и Касаткина свои четверть финалы проиграли.

В 2021 году до финала в Париже добралась Анастасия Павлюченкова. Она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

