Две россиянки вышли в 1/4 Roland Garros впервые за четыре года
Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В четвёртом круге турнира она оказалась сильнее представительницы США Мэдисон Киз.
Встреча завершилась в трёх сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1 в пользу 25-летней россиянки. Кудерметова занимает 29 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В третьем круге Roland Garros она обыграла четвертую ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Киз находится на 22 строчке рейтинга WTA.
В четвертьфинале Вероника Кудерметова сыграет с другой россиянкой - Дарьей Касаткиной (20 номер посева). Сразу две теннисистки из России попали в эту стадию Roland Garros впервые с 2018 года. Тогда Мария Шарапова и Касаткина свои четверть финалы проиграли.
В 2021 году до финала в Париже добралась Анастасия Павлюченкова. Она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.
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