Даниил Медведев опустился на 10-ю строчку рейтинга ATP
Российский спортсмен Даниил Медведев опустился с 9 на 10 место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Россиянин набрал 3 290 очков. Медведева обошел теннисист из Дании Хольгер Руне, победивший на турнире в Барселоне, на счету которого теперь 3 480 очков.
Еще один российский спортсмен, Андрей Рублев, сохранил восьмую позицию в рейтинге с 3 530 очками.
Возглавляет список по-прежнему представитель Италии Янник Синнер (9 930 очков), за ним следуют немец Александр Зверев (8 085) и испанец Карлос Алькарас (8 050).
Между тем россиянка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA в Штутгарте в парном разряде, пишет RT.
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