Чешская сборная обыграла Швецию в матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной Чехии выиграли матч со шведской командой в очередном туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс».
Обе команды входят в группу А, где также находится Россия. Матч закончился со счетом 4:2 (0:2, 0:0, 4:0).
Несмотря на то, что Андреас Вингерли и Рикард Ракелль забросили две шайбы в ворота чехов в первом периоде, чешская команда сумела отыграться. Среди победителей отличились Якуб Врана, Ян Коварж, Лукаш Клок и Якуб Флек. Последний забил гол в пустые ворота.
Выигрыш дал команде Чехии 5 очков, по итогам встречи она находится на четвертом месте в турнирной таблице. Швеция с 3 очками находится на восьмом месте. Лидирует в группе российская сборная, у нее 9 очков.
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