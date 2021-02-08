Более 250 спортсменов приняли участие во II Зимнем кубке по индор-гребле
II Зимний кубок по индор-гребле состоялся в Москве 6 февраля. Соревнования прошли в зале спортивного комплекса, в них приняли участие более 250 спортсменов из различных регионов России.
Общий призовой фонд турнира составил около 4 миллионов рублей. Отмечается, что изначально соревнования по индор-гребле проводились в Европе, а Россия стала первой, кто организовал кубок на высочайшем уровне, рассказал организатор соревнования Алесандр Агеев.
За один день спортсмены совершили 72 заезда, по итогам которых были разыграны 35 комплектов наград. Все санитарно-эпидемиологические меры во время турнира были соблдены.
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