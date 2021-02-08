Более 250 спортсменов приняли участие во II Зимнем кубке по индор-гребле

II Зимний кубок по индор-гребле состоялся в Москве 6 февраля. Соревнования прошли в зале спортивного комплекса, в них приняли участие более 250 спортсменов из различных регионов России.

Общий призовой фонд турнира составил около 4 миллионов рублей. Отмечается, что изначально соревнования по индор-гребле проводились в Европе, а Россия стала первой, кто организовал кубок на высочайшем уровне, рассказал организатор соревнования Алесандр Агеев.

Россияне выиграли главные награды на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве

За один день спортсмены совершили 72 заезда, по итогам которых были разыграны 35 комплектов наград. Все санитарно-эпидемиологические меры во время турнира были соблдены.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры