Белый дом прокомментировал сообщения о бойкоте Олимпиады в Пекине
16 ноября 202121:58
Администрация США отказалась комментировать сведения о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом заявил представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
По его словам, данный вопрос не обсуждался на прошедших ранее онлайн-переговорах президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Данные о возможном дипломатическом бойкоте олимпийских игр появились ранее во вторник в издании Washington Post.
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16 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru