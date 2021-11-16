Белый дом прокомментировал сообщения о бойкоте Олимпиады в Пекине

Администрация США отказалась комментировать сведения о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом заявил представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.

По его словам, данный вопрос не обсуждался на прошедших ранее онлайн-переговорах президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Данные о возможном дипломатическом бойкоте олимпийских игр появились ранее во вторник в издании Washington Post.

