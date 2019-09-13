Американской пловчихе вернули победу после дисквалификации за откровенный купальник
Пловчиху из США Брекинн Уиллис, которую лишили золотой медали соревнований за слишком откровенный купальник, оправдали. Как пишет РИА Новости, организаторы чемпионата вернули девушке победу.
По информации агентства, после инцидента с дисквалификацией организаторов соревнований обвинили в сексизме и расизме, поскольку Уиллис была единственной представительницей смешанной расы.
Ранее судьи объяснили дисквалификацию спортсменки откровенным купальником, из которого сильно выпирали ягодицы. Отмечается, что на Аляске, где проходили соревнования, есть правила, предписывающие размеры купальника.
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