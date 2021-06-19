Американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра

Легкоатлет Райан Краузер в ходе американского отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио установил мировой рекорд в толкании ядра.

«Райан Краузер совершает бросок 23,37 м в Юджине, чтобы добавить 25 сантиметров к мировому рекорду», —сообщается в Twitter Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Предыдущий рекорд в толкании ядра установил другой американский спортсмен Рэнди Барнс: в 1990 году атлет совершил бросок на 23,12 метра.

В январе Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра в помещении. Тогда 28-летний победитель Олимпиады-2016 метнул снаряд на 22,82 метра.

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