Власти Москвы выставили на торги по реставрации три исторических здания

Три исторических здания выставлены на открытый аукцион за право аренды по льготной ставке в один рубль за квадратный метр на 49 лет, сообщили власти Москвы. Это усадьба 1880 года, часть первого в России конного завода и здание Басманной полицейской части, построенное на месте дома Трубецкого. Все три лота представлены на городском инвестиционном портале.

Льготная ставка аренды начнёт действовать после того, как арендатор восстановит историческую недвижимость. На это отводится пять лет, однако инвесторы укладываются и в три года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь трёх памятников архитектуры — 1830 кв. метров, начальная стоимость за квадратный метр варьируется от 12,1 до 35,7 тысячи рублей. Реставрационные работы по объектам культурного наследия нужно будет согласовывать с Мосгорнаследием.

