Власти Москвы назвали рекордный лот на торгах

Выставленные на торги объекты публикуются на крупнейшем специализированном портале для бизнеса – инвестиционном портале города Москвы. Там можно ознакомиться с подробной информацией по расположению, техническим описанием, документацией и фотографиями. Более половины объектов доступны для просмотра в формате 3D-тура. Чтобы поучаствовать в торгах по покупке или аренде, участнику достаточно оставить заявку в карточке выбранного лота. На продажу от города прямо сейчас на портале представлены земельные участки, нежилые помещения, здания с участком, машиноместа и квартиры.

Департамент Москвы по конкурентной политике подвел итоги полугодия. Так, с начала года по итогам открытых аукционов было реализовано 412 объектов городской недвижимости общей площадью почти 45 тысяч квадратных метров.

Более того, несмотря на ограничения в связи с пандемией, в этом году наблюдается существенный рост интереса к объектам городской недвижимости – за первое полугодие город продал в два раза больше помещений, чем за тот же период прошлого года, пополнив казну столицы на 2,7 млрд рублей.

Наибольшей популярностью пользовалась продажа городской недвижимости на юге столицы, с начала года здесь было реализовано 32 помещения, меньше объектов продано на северо-западе Москвы – 13 лотов. Средняя цена за квадратный метр по итогам торгов этого года составила 61 тысячу рублей.

Участников аукционов также стало больше – в этом году в торгах по продаже участвовало 3613 человека, в то время как в прошлом году за тот же период – 1622 человека.

Как отметила представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова, Конкуренция на торгах по продаже нежилых помещений в этом году выросла почти на 15% в сравнении с прошлым годом, составив в этом году почти 9 участников на лот.

«Рекордсменом по стоимости в этом году стал лот на юго-востоке Москвы по адресу Проектируемый проезд №5175, владение 1. Здание с земельным участком общей площадью 3,3 тыс. кв.м продали на аукционе без малого за 125 млн рублей», - отметила Богатова.

Посмотреть лоты и оставить заявку на участие можно на инвестиционном портале города Москвы.

