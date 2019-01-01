В Восточном административном округе Москвы на аукцион выставлены три объекта недвижимости
Три коммерческих объекта в Восточном административном округе выставлены на торги столичным департаментом по конкурентной политике.
Один лот площадью 42 кв. м расположен в районе Соколиная гора, на цокольном этаже жилого дома. Стартовая цена 1 кв. м - почти 86 тысяч рублей.
Второй лот площадью 193 кв. м находится в районе Гольяново на первом этаже с общим входом. Стартовая цена 1 кв. м - 101 тысяча рублей.
Третий объект площадью 47 кв. м расположен в Измайлово, на цокольном этаже, с общим входом. Стартовая цена 1 кв. м - 74,5 тысячи рублей.
Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».
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