В Восточном административном округе Москвы на аукцион выставлены три объекта недвижимости

Три коммерческих объекта в Восточном административном округе выставлены на торги столичным департаментом по конкурентной политике.

Один лот площадью 42 кв. м расположен в районе Соколиная гора, на цокольном этаже жилого дома. Стартовая цена 1 кв. м - почти 86 тысяч рублей.

Второй лот площадью 193 кв. м находится в районе Гольяново на первом этаже с общим входом. Стартовая цена 1 кв. м - 101 тысяча рублей.

Третий объект площадью 47 кв. м расположен в Измайлово, на цокольном этаже, с общим входом. Стартовая цена 1 кв. м - 74,5 тысячи рублей.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

