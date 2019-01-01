В столице запущены публичные обсуждения закупок города

Департамент города Москвы по конкурентной политике запустил серию публичных обсуждений закупочных процедур. Более 200 потенциальных поставщиков смогли напрямую задать вопросы заказчикам и узнать, как получить контракты от города. Ремонт трамвайных путей, поставка музыкальных инструментов для школ искусств, подготовки московских больниц к приобретению инновационного оборудования, реконструкции Борисовских мостов и Беломорского путепровод, а также другие закупки обсуждались на публичном обсуждении процедур.

Процедура создания единой диспетчерской службы проводится для оперативного и качественного техобслуживания более чем 160 социальных учреждений, отмечает заместитель директора дирекции по обеспечению деятельности труда и социальной защиты населения города Москвы Виктор Васильев.

Долгожданная процедура по благоустройству территории вдохнёт новую жизнь в крупнейшую российскую конноспортивную школу «Битца», уверена исполняющий обязанности директора спортивной школы «Битца» Татьяна Бибикова:

«Данный комплекс был построен к Олимпиаде 1980 года, и с тех пор каких-либо капитальных работ на нём не производилось. Поэтому на сегодняшний момент это для нас очень долгожданное событие, этот комплекс станет по европейски современным, и с точки зрения технологий, и с точки зрения самого спорта», — сказала Бибикова.

Не остался без внимания и Центральный административный округ Москвы. На его территории планируется установить различные малые архитектурные формы после проведения закупки.

Вся программа установки нового оборудования для дворовых территорий проходит согласование в первую очередь с местными жителями, уточнил заместитель префекта и руководитель Контрактной Службы ЦАО города Москвы Андрей Писаренко:

«Вся программа благоустройства и, в том числе приобретение малых архитектурных форм, согласовывается с жителями района. Мы запустили новый формат – создали чаты, где жители конкретных дворов переписывались и указывали свои мнения, потребности, пожелания, которые сначала рассматривались в целом, а потом с выходом на место, собирались активные группы жителей, и с ними всё это обсуждалось», — рассказал Писаренко.

В этот четверг продолжим знакомство с экономикой столицы: обсудим контракты на благоустройство улиц и территорий в ЦАО, СВАО и СЗАО, выполнение строительных работ и на ремонт асфальтобетонного покрытия.

Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

