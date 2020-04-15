В столице принудительно госпитализированы 213 зараженных нарушителей самоизоляции

За последние сутки в Москве задержаны 213 нарушителей режима самоизоляции. Речь идёт о гражданах, которые должны оставаться дома на основании специально оформленного согласия на самоизоляцию и лечение, сообщили в оперативном штабе столицы по борьбе с коронавирусом.

Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Их доставили в обсервационные центры в Царицыно, Алтуфьево, Химках и Крылатском для принудительного лечения. Пациенты останутся там до полного выздоровления.

По словам министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, находящиеся на домашнем лечении граждане обязаны получить телефонный аппарат с предустановленным приложением, позволяющим отслеживать их состояние. Отказавшиеся от его получения или использования граждане также подлежат переводу на принудительное лечение в обсервационные центры и будут привлекаться к административной ответственности.

