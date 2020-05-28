В Москве возобновил работу инфокиоск «Ваш инвестиционный консультант»

Информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» возобновил работу с соблюдением ограничительных мер, введённых властями Москвы для борьбы с распространением коронавируса. Теперь можно записаться на прием по адресу Печатников переулок, дом 12, позвонив по телефону 8 (495) 652 60 25.

Как сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, пока посетителей принимают лишь по предварительной записи, и только по одному от одной организации. Посетители должны быть в перчатках и масках, им необходимо соблюдать социальную дистанцию.

На приём одного посетителя отводится полчаса. Киоск «Ваш инвестиционный консультант» принимает и выдаёт документы по итогам торгов, а также принимает заявки на участие в земельных торгах.

В период «нерабочих дней» специалисты инфокиоска работали в онлайн-режиме. За это время они обработали 1,7 тысячи обращений, касающихся порядка участия в аукционах, приёма заявок и порядка осмотра объектов, отметил Щербаков.

