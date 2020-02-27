В Москве арендуют по 5 объектов в день

Полсотни объектов недвижимости арендовали и купили у Москвы победители аукционов минувшей недели. Организатором торгов выступил московский департамент по конкурентной политике. Как отметил его глава Иван Щербаков, в среднем за один день реализовывалось по 5 лотов.

Среди них были как крупные коммерческие проекты, например, земельные участки под строительство спорткомплексов и торговых центров; недвижимость, которая интересна физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Наибольшая активность наблюдалась на торгах по недвижимости – за 30 лотов боролись более 350 участников.

Посмотреть все доступные объекты можно на инвестиционном портале Москвы.

