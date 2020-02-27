В Бирюлеве Западном и Куркине построят спорткомплексы
Инвесторы арендовали два земельных участка под строительство спорткомплексов. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общая сумма сделок превысила 12 миллионов рублей. Площадь двух ФОКов составит почти 19 тысяч квадратных метров.
«В Бирюлеве Западном инвестор построит физкультурно-оздоровительный центр общей площадью 5 тысяч квадратных метров. В Куркине площадь будущего центра составит 13,7 тысячи кв.метров», сообщил заммэра.
В свою очередь министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с обеими компаниями в ближайшее время будут заключены договоры аренды.
А глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков напомнил, что Москве в этом году уже удалось реализовать участки под строительство физкультурно-оздоровительных центров. За два месяца 2020 года было заключено четыре договора. В ходе аукционов в среднем по три инвестора претендовали на каждый лот.
В настоящее время на инвестиционном портале города Москвы действует заявочная кампания сразу на 3 земельных участка спортивного назначения.
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