У московских бизнесменов появились новые инвестиционные возможности

Три бывших здания АТС, расположенных внутри МКАД, в шаговой доступности от метро, будут разыграны на электронных аукционах 20 июня. Собственник зданий – АО «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ». Оператором аукционов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В Бескудниковском районе на Селигерской улице на аукцион выставлен комплекс зданий площадью более 3,5 тысяч квадратов со стартовой стоимостью 170 миллионов рублей.

В Выхино-Жулебине на Рязанском проспекте на предложении комплекс зданий площадью более 3,4 тысяч квадратов. Стартовая цена также 170 миллионов рублей.

В Восточном Измайлове на Сиреневом бульваре на аукцион выставлен объект площадью более 4,5 тысяч квадратов. Стартовая стоимость лота - 171 миллион рублей.

Все три лота имеют свободную планировку, минимум по два отдельных входа, прямые коммуникации. На прилегающей территории каждого объекта есть своя парковка, территория огорожена. Обременения отсутствуют.

Лоты имеют высокий инвестиционный потенциал и будут интересны профессиональным игрокам, поделился мнением директор департамента аналитики и консалтинга Kalinka Group Роман Попов.

Инвестиционную привлекательность лотов также высоко оценил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

«Представленные здания – бывшие АТС. Все они могут быть инвестиционно-привлекательными для частного бизнеса, поскольку цена продажи рыночная. Наиболее вероятно использовать объекты в качестве офисной недвижимости класса B и B+. Торговое назначение возможно на первых этажах. Не исключено, что кто-либо из крупнейших столичных застройщиков заинтересуется пакетной покупкой объектов с целью их дальнейшего перепрофилирования», – сказал Александр Морозов.

По мнению экспертов, объект продажи на Рязанском проспекте логично переоборудовать под офисы, здание на Cиреневом бульваре можно рассмотреть под торговый или медицинский центр, в здании на Селигерской улице можно открыть бизнес-центр и, возможно, небольшую гостиницу.

Подробно о технико-экономических параметрах объектов и алгоритме участия в торгах расскажут на роуд-шоу «Инвестиции по-крупному», которое пройдет 4 июня в лофт-пространстве «Министерство» в Столешникове переулке, 6, корпус 3.

Начало в 10:00. Участие по предварительной регистрации.

