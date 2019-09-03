Три площадки для бизнеса продадут на торгах в Москве

Три объекта коммерческой недвижимости в Юго-Западном административном округе столицы выставлены на продажу департаментом по конкурентной политике Москвы.

Первое помещение — 185 квадратных метров. Оно расположено на первом этаже жилого здания по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 45. Рядом объектом парк «Сосенки», недалеко метро — «Академическая». Цена начинается от 24,9 миллионов рублей.

Лот №2 — в Южном Бутове, адрес: Изюмская улица, дом 49, корпус 2. Помещение площадью в 38,3 квадратных метров располагается также на первом этаже жилого дома, рядом станция метро «Улица Скобелевская». Недалеко Бутовский лесопарк, хорошая инфраструктура — поликлиники, детские сады. Стоимость объекта от четырёх миллионов рублей.

Третий лот расположен в Котловке. Адрес Нагорная улица, дом 13. Помещение имеет площадь 128,5 квадратных метров, рядом также развитая инфраструктура: спорткомплексы, поликлиника, салоны красоты и другое. Станция метро «Нагорная» находится от объекта в десяти минутах ходьбы. Стартовая цена — 16 миллионов рублей.

Отметим, что приём заявок на участие в торгах оканчивается 10 сентября 2019 года. Торги пройдут 17 сентября. Более подробная информация об аукционах — на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

