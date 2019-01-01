Три коммерческих объекта выставлены на торги в Москве

Департамент по конкурентной политике объявил аукционы по аренде трех коммерческих объектов в Северном административном округе.

Первый лот находится по адресу: Кочновский проезд, дом 4, корпус 2. Помещение площадью 230,8 квадратных метров располагается в жилом доме, на первой линии. Удаленность от ближайшей станции метро «Аэропорт» составляет 10 минут. Поблизости находится парк МСХА им. Тимирязева. Стартовая стоимость такого объекта составляет 1 миллион рублей.

Второй объект площадью 96,7 квадратных метров находится по адресу: 1-й Войковский проезд, дом 14. Лот представляет собой подвальное помещение в жилом доме, на первой линии. Недалеко от объекта находится лесопарк «Покровское-Стрешнево». Расстояние до ближайшей станции метро «Войковская» – 10 минут. Начальная цена – 96,7 тысяч рублей.

Третий объект имеет площадь 140 квадратных метров и располагается в районе «Западное Дегунино» с адресным ориентиром: Коровинское шоссе, дом 3, корпус 2. Вблизи данного лота находится парк имени Святослава Федорова. Путь до станции метро «Селигерская» составит не более восьми минут пешей ходьбы. Начальная цена лота – 1 миллион рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 5 июля 2019 года.

Торги пройдут 11 июля.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

