Спортивных лошадей для школы «Битца» закупят через аукцион

В Москве объявлена закупка спортивных лошадей для участия в конном троеборье. Информация об этом опубликована на Портале поставщиков, оператором которого выступает столичный департамент по конкурентной политике.

По словам главы департамента Геннадия Дёгтева, закупка станет очередным шагом в трансформации школы «Битца».

«Ранее уже было объявлено несколько закупок на ремонт конных полей и зданий школы, комплексное содержание зон отдыха. Предстоящая закупка не менее важна — к приобретению животных предъявляются повышенные требования», — объяснил чиновник.

На сегодняшний день в школе «Битца» находятся 102 лошади. Всего за два последних года было закуплено 30 лошадей, и процедуры закупок носят регулярный характер, рассказала руководитель контрактной службы ГБУ города Москвы «Спортивная школа «Битца» Олимпиада Михайлова.

«Главные требования, которые установлены также и документацией — к здоровью и спортивным результатам животных. Важно, чтобы лошадь была здорова, имела хорошие спортивные результаты, а также, чтобы она была безопасна для детей», — отметила руководительница.

Животные должны быть в хорошей форме, чтобы выдержать испытания, предусмотренные конным троеборьем. Напомним, этот вид спорта предполагает манежную езду, полевые испытания или кросс, преодоление препятствий или конкур. Все испытания проходят в течение трёх дней на одной лошади.

«Лошадь для троеборья должна обладать смелостью, уравновешенным подвижным темпераментом, хорошими природными движениями, выносливостью и иметь высокие способности к прыжку. Особенно важна крепость конечностей, так как полевые испытания могут проводиться на разных типах грунтов», — рассказала менеджер по спорту Федерации конного спорта города Москвы Мария Печинкина.

Добавим, что высокие требования, предъявляемые к закупленным животным, установлены в аукционной документации. Отметим, что возраст лошадей должен быть от 9 лет и младше, при этом животное уже должно иметь опыт участия в соревнованиях не ниже регионального и муниципального уровня. Отдельные требования предъявляются к физическим характеристикам лошадей, зооветеринарному обследованию. Начальная цена контракта – 1,4 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 ноября 2019 года. Заказчиком выступает ГБУ города Москвы «Спортивная школа «Битца» Департамента спорта города Москвы.

