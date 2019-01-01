Регионы оценили экономический эффект от интеграции с «Порталом поставщиков»

Первые лица регионов, чьи информационные системы уже интегрированы с автоматизированной информационной системой города Москвы (АИС) «Портал поставщиков», дали положительную оценку ресурсу и рассказали о первых экономических эффектах в рамках Петербургского международного экономического форума.

Портал поставщиков доказал свою эффективность менее чем за год, сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Почти три года назад Новгородская область взяла курс на цифровизацию. Одно из направлений этой работы – перевод всех закупок малого объема для нужд бюджетных организаций в электронный вид. Главная задача, которую ставили перед собой – повышение конкуренции на рынке закупок и сокращение расходов областного бюджета. Сегодня на портале поставщиков зарегистрированы все областные учреждения. За 5 месяцев 2019 года они провели более 400 закупок и сэкономили в среднем 8 процентов от начальных цен контрактов. Система показала свою эффективность и следующим шагом цифровизации закупок станет подключение к ресурсу муниципальных заказчиков», — сообщил Андрей Никитин.

Портал поставщиков помогает экономить бюджетные средства за счет конкурентной среды, отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

«Повышение конкуренции и прозрачности в системе закупок является одним из приоритетов администрации Тамбовской области. В регионе проведена большая работа по созданию централизованной системы контрактных отношений, объединяющей областной и муниципальный уровень заказчиков. В настоящее время полностью обеспечено электронное взаимодействие с заказчиками, что позволило оптимизировать процесс контрактования. Во всей этой работе портал поставщиков стал эффективным инструментом экономии бюджетных средств, который по итогам прошлого года позволил сэкономить на малых закупках 7 процентов от их стартовой цены. Совершенствование контрактной системы в области продолжается. Для этого запущен региональный проект «Магазин малых закупок», который также интегрирован со столичным ресурсом. Это позволит повысить уровень конкуренции и прозрачности в сфере закупок», — рассказал об успехах Александр Никитин.

Москва готова делиться наработками по управлению закупками малого объёма, используя интернет-ресурс «Портал поставщиков», подчеркнул заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Масштабная работа по интеграции региональных закупок с московской автоматизированной информационной системой «Портал поставщиков» началась во второй половине 2018 года. В настоящее время портал поставщиков для закупок малого объема используют 30 субъектов РФ, еще три региона добавятся после подписания соглашений, запланированных на сегодня в рамках ПМЭФ. Интересно отметить, что портал становится драйвером межрегионального взаимодействия — 24 процента договоров региональные предприниматели заключили через портал с заказчиками из смежных областей», — отметил вице-мэр.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков. Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

