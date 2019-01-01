Пять инвесторов боролись на торгах за аренду доходного дома в Хамовниках

Новую жизнь вдохнет в объект культурного наследия «Доходный дом XIX века» в Хамовниках победитель городского аукциона по льготной аренде – компания ООО «Галакс Траст». Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Компания «Галакс Траст» победила с превышением стартовой цены в 8 раз. Итоговая стоимость годовой аренды доходного дома в Хамовниках составила более 26,5 миллионов рублей, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев

«Пять потенциальных инвесторов боролись за возможность арендовать объект культурного наследия "Доходный дом XIX века" в Хамовниках сроком на 49 лет. Теперь победителю торгов предстоит провести на объекте ремонтно-реставрационные работы в срок до трех лет и шести месяцев. После этого ставка аренды лота будет составлять 1 рубль за квадратный метр в год», – отметил Геннадий Дёгтев.

Компания-победитель входит в инвестиционно-строительный холдинг и рассматривает сделку с городом, как новый и перспективный инвестиционный проект. Целевое использование объекта будет определено в ближайшее время, сказал представитель ООО «Галакс Траст».

Доходный дом XIX века расположен в районе Хамовники по адресу: Кропоткинский переулок, 10, строение 1. Объект представляет собой двухэтажное здание площадью 353 квадратных метров, построенное по индивидуальному проекту из кирпича и дерева, расположено в пяти минутах от метро «Парк культуры».

В историческом здании частично сохранились старинные лестницы, паркет, печи и декоративное убранство.

