Презентация портала поставщиков прошла в Псковской области

Технические возможности портала поставщиков представили заказчикам и предпринимателям на открытых обучающих встречах в Пскове. Заместитель председателя Комитета по закупкам Псковской области – начальник информационно-аналитического отдела Алексей Орловский заявил, что область нацелена на использование эффективных передовых технологий в области автоматизации закупок малого объема, отметил.

«Псковская область целенаправленно выбрала портал поставщиков в качестве площадки для закупок малого объема. Москва является первопроходцем в цифровизации закупочных процессов и фактически лидирует в этой сфере. Использование интернет-ресурса решает основные задачи – формирование конкурентной среды в регионе и повышение прозрачности механизмов участия в торгах», – сообщил Орловский.

В свою очередь руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев подчеркнул, что портал поставщиков упростит работу участников рынка закупок Псковской области.

«Портал поставщиков создан для упрощения работы заказчиков и предпринимателей. Понятные правила работы в системе, электронный процесс контрактования и прозрачные механизмы участия в закупках позволяют оптимизировать трудозатраты участников рынка закупок и сократить время создания оферт. Важно, что удобный функционал портала привлекает как столичных, так и региональных участников рынка закупок. На сегодняшний день в системе работают более 151 тысячи поставщиков из всех регионов России. Около 120 пользователей – представители малого бизнеса Псковской области», – сказал Дёгтев.

По мнению амбассадора портала поставщиков Антона Сороко, портал поставщиков произведет фурор среди поставщиков Псковской области. Он добавил, что за последние четыре года Москва проделала большую работу по усовершенствованию ресурса.

«Интернет-ресурс активно выходит на региональные рынки. Это стало возможным благодаря возросшим техническим возможностям и желанию объединить участников рынка закупок Российской Федерации. Кроме того, работа на портале поставщиков осуществляется на безвозмездной основе», – объяснил Сороко.

Ранее , в мае этого года Правительство Москвы и Администрация Псковской области подписали программу по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В том числе, речь идет об осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков». Он был создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

В течение прошлого года аудитория портала поставщиков увеличилась с 80 тысяч организаций в до 140 тысяч пользователей. Ежедневно на портале регистрируются около 200 новых поставщиков.

