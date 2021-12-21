Предпринимательские семинары завершились в десяти московских школах
В десяти школах столицы для учащихся предпринимательских классов провели тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции». В игровой форме ученикам рассказали об основных инструментах создания развитой конкурентной среды. Программа разработана в качестве дополнительного образования для учащихся старших предпринимательских классов московских школ. Занятия проводились с 22 ноября по 4 декабря.
«Благодаря программе учащиеся смогли не только разобраться в понятиях, но и научиться находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах и применять полученные знания на практике», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Для этого в ходе семинаров были смоделированы кейсы торгов и закупок. Школьникам показали, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни и это нормальное состояние общества.
В программу вошли такие семинары, как «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговая игра «Город будущего». На первом занятии школьники узнали о понятии «конкуренция» и ее важности. На втором и третьем — о конкурентной среде, духе состязания, важности детального изучения вопроса и потребностей сторон. На заключительной встрече провели увлекательную игру, во время которой ребята выступали заказчиками и поставщиками услуг, а также попробовали свои силы в сооружении городских объектов.
Эксперты — представители Департамента города Москвы по конкурентной политике – делились своим опытом с методологами Университета правительства Москвы, которые переводили теорию и кейсы на понятный для школьников язык, готовили тренеров и помогали с проведением самих занятий. Благодаря тому, что лекции занимали лишь малую часть каждого семинара, организаторам удалось сделать программу полезной и увлекательной. На другом занятии учащиеся сами разрабатывали критерии для конкурсного отбора будущих учеников в школу с учетом новых знаний, которые они получили в ходе программы.
Для школьников были смоделированы различные ситуации из практики бизнеса, которые позволяют подумать, выбрать стратегию развития и поведения на рынке воображаемой компании. Также ученики узнали о значении контрактной системы для экономики страны, о принципах проведения честных торгов и возможных последствиях нарушения закона о контрактной системе, о методах противодействия коррупции при проведении государственных закупок.
Проект намерены масштабировать и сделать постоянным для проведения в столичных школах. В дальнейшем он может вырасти в семестровый или полугодовой курс основ конкуренции как необходимой части современного экономического процесса, а также стать основой для проведения городских школьных игр и чемпионатов по экономическим играм.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой
- Более половины заключенных отказались от заявилений об издевательствах над ними
- Госдума в I чтении приняла проект о пожизенном наказании педофилов-рецедивистов
- Еврокомиссия пока не винит «Газпром» в манипулировании ценами на рынке ЕС
- Мурашко предлагает пересмотреть формат вакцинации от коронавируса
- Олимпийский чемпион Соловьев попал в больницу после драки
- На Украине рассказали о готовящемся ударе в спину со стороны Запада
- США анонсировали новые меры по борьбе с «омикроном»
- Законопроект об ужесточении наказания за лихачество одобрен в первом чтении
- Попова: О штамме «Омикрон» пока известно очень мало
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru