Предпринимательские семинары завершились в десяти московских школах

В десяти школах столицы для учащихся предпринимательских классов провели тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции». В игровой форме ученикам рассказали об основных инструментах создания развитой конкурентной среды. Программа разработана в качестве дополнительного образования для учащихся старших предпринимательских классов московских школ. Занятия проводились с 22 ноября по 4 декабря.



«Благодаря программе учащиеся смогли не только разобраться в понятиях, но и научиться находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах и применять полученные знания на практике», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Для этого в ходе семинаров были смоделированы кейсы торгов и закупок. Школьникам показали, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни и это нормальное состояние общества.

В программу вошли такие семинары, как «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговая игра «Город будущего». На первом занятии школьники узнали о понятии «конкуренция» и ее важности. На втором и третьем — о конкурентной среде, духе состязания, важности детального изучения вопроса и потребностей сторон. На заключительной встрече провели увлекательную игру, во время которой ребята выступали заказчиками и поставщиками услуг, а также попробовали свои силы в сооружении городских объектов.

Эксперты — представители Департамента города Москвы по конкурентной политике – делились своим опытом с методологами Университета правительства Москвы, которые переводили теорию и кейсы на понятный для школьников язык, готовили тренеров и помогали с проведением самих занятий. Благодаря тому, что лекции занимали лишь малую часть каждого семинара, организаторам удалось сделать программу полезной и увлекательной. На другом занятии учащиеся сами разрабатывали критерии для конкурсного отбора будущих учеников в школу с учетом новых знаний, которые они получили в ходе программы.

Для школьников были смоделированы различные ситуации из практики бизнеса, которые позволяют подумать, выбрать стратегию развития и поведения на рынке воображаемой компании. Также ученики узнали о значении контрактной системы для экономики страны, о принципах проведения честных торгов и возможных последствиях нарушения закона о контрактной системе, о методах противодействия коррупции при проведении государственных закупок.

Проект намерены масштабировать и сделать постоянным для проведения в столичных школах. В дальнейшем он может вырасти в семестровый или полугодовой курс основ конкуренции как необходимой части современного экономического процесса, а также стать основой для проведения городских школьных игр и чемпионатов по экономическим играм.

