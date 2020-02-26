Предпринимателей научат зарабатывать на рынке городского заказа

Открытая презентация Портала поставщиков – интернет-ресурса для работы с закупками малого объема – пройдет 4 марта на площадке Технополиса «Москва».

Организатором выступает департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке департамента информационных технологий города Москвы.

Участникам встречи расскажут о том, какие возможности для бизнеса предлагает Портал поставщиков. Разработчики поделятся планами и перспективами развития интернет-площадки, а амбассадоры– предприниматели, успешно работающие на рынке городского заказа – поделятся своим опытом.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, встреча будет полезна как новичкам, так и тем предпринимателям, которые уже открыли для себя возможности Портала поставщиков.

«Выбор эффективного канала для распространения своей продукции – это уже половина успеха для любого бизнесмена, вне зависимости от его опыта. Сегодня Порталу поставщиков доверяют уже более 163 тысяч предпринимателей, зарегистрированных на нем для работы с закупками малого объема. Проведение открытых презентаций, на которых встречаются разработчики Портала, успешные предприниматели и те, кто только начинает свой профессиональный путь, позволяет решить сразу несколько задач. Бизнес узнает о возможностях расширить портфель своих заказов, при этом без каких-либо дополнительных вложений. Технические специалисты – слышат запросы аудитории, благодаря которым интернет-площадка постоянно трансформируется и совершенствуется», - отметил Иван Щербаков.

Встреча пройдет 4 марта. Начало в 15.00

Место проведения: Волгоградский проспект, 42, корпус 13 (Конгресс-центр Технополиса «Москва»).

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.



