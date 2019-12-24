Посвященная Эдуарду Успенскому выставка открылась в Москве

Выставка «Эдуард Успенский. Наше детство» открылась для посетителей во вторник, 24 декабря, в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре в Москве.

Среди экспонатов – материалы из домашнего архива знаменитого сказочника, редкие рукописи, фотографии, афиши, авторские игрушки, а также книги Эдуарда Успенского на многих языках. На выставке представлены иллюстрации к сказкам писателя, сделанные художниками-иллюстраторами Виктором Чижиковым и Валерием Алфеевым.

Впервые экспонируются материалы Литературной премии имени Корнея Чуковского, жюри которой Успенский возглавлял в последние 10 лет своей жизни.

Проект «Эдуард Успенский. Наше детство» проходит при участии Фонда Валентина Серова и информационной поддержке Радио JAZZ 89.1 FM. Выставка будет работать до конца марта 2020 года.

