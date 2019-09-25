Помещение в Доходном доме Басманного товарищества сдадут в аренду

Нежилое помещение в бывшем доходном доме Басманного товарищества сможет получить в аренду напрямую у города победитель электронного аукциона. Организатором торгов выступит Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как отметил Геннадий Дёгтев, аукционы за право аренды помещений в центре Москвы традиционно вызывают повышенной интерес со стороны бизнеса. Он отметил, что, согласно статистике с начала года, в среднем на нежилые помещения в Центральном административном округе претендуют 5 участников.

Такие объекты, как правило, имеют хорошую транспортную доступность. К примеру, объект на Новой Басманной находится всего в 5-10 минутах ходьбы от станции метро «Красные ворота», рядом с садом имени Баумана, Казанским вокзалом и многими другими важными местами притяжения.

«Еще один момент, который может привлекать предпринимателей – те истории, которые стоят за зданиями, расположенными в сердце столицы», - сказал Геннадий Дёгтев.

Выставленное на торги помещение площадью 80 квадратных метров находится в здании бывшего Доходного дома Московского басманного товарищества. Само здание выполнено в псевдоготическом стиле, к нему проведены все необходимые инженерные коммуникации, выполнен ремонт.

Как отметил главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов, здание выстроено в 1913-1917 годах архитектором Адольфом Зелигсоном. По форме он напоминает португальский или шотландский замок из прибрежных регионов. Здание замышлялось как огромный жилой массив и, если бы не война и революция, простирался бы по всему Басманному тупику вплоть до Старой Басманной.

Однако и в урезанном варианте дом стал одним из самых больших в Москве. В разное время здесь жили писатели – венгерский писатель Мате Залка, позднее – поэт-песенник А.И.Фатьянов. Есть у дома есть и «литературная» история. Именно здесь («в доме общества «Великан») происходят события повести Бориса Акунина «Любовница Смерти».

Здание расположено по адресу Новая Басманная улица, дом 10, строение 1. Победитель электронного аукциона сможет арендовать его по начальной ставке 19,9 тыс. рублей за один квадратный метр. Подать заявки на участие можно до 18 октября, а сам аукцион пройдет 24 октября.

