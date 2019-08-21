Победители торгов оборудуют 25 столичных школ

Бизнес-сообществу в рамках проекта «Биржа торгов» представили пять совместных закупок современного учебного оборудования в рамках проекта «Техносфера современной школы». Их заказчиками выступили столичные школы.

Встречу заказчиков и представителей бизнеса на площадке Московской торгово-промышленной палаты организовал Департамент Москвы по конкурентной политике.

Как отметил его руководитель Геннадий Дёгтев, победители пяти электронных аукционов оборудуют 25 столичных школ лабораторными комплексами «ИТ-полигон». Это позволит учащимся получить предпрофессиональную подготовку в сфере информационных технологий.

Суммарная начальная цена пяти контрактов составляет 2 миллиарда рублей. Приём заявок до 29 августа.

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ФОТО: РИА Новости
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