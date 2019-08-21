Победитель электронных торгов поставит 20 млн литров топлива «Мосавтосантрансу»

Победитель электронного аукциона поставит 20 миллионов литров топлива по смарт-картам через сеть городских АЗС. Заказчиком выступает ГУП Автокомбинат «МОСАВТОСАНТРАНС» департамента здравоохранения города Москвы. Организатором мероприятия выступил столичный департамент по конкурентной политике.

Как рассказал глава департамента Геннадий Дегтёв, оплата через смарт-карты имеет свои преимущества.

«Смарт-картами на почти пять миллионов литров бензина, а также на 15 миллионов литров дизельного топлива предстоит обеспечить заказчика победителю электронного аукциона. Безналичная оплата с помощью смарт-карт позволяет сделать процесс снабжения топливом более прозрачным и удобным, а также обеспечить круглосуточный контроль топливных расходов», — объяснил Дегтёв.

Отметим, что закупка будет проводиться за счёт собственных средств заказчика. Стартовая цена контракта составит 901 миллион рублей.

Примечательно, что на торгах ожидается определённый ажиотаж. Об этом рассказал замгендиректора компании-заказчика Андрей Попов.

«Ранее в подобных закупках принимали участие от двух до четырёх топливных компаний. Автокомбинат, в свою очередь, заинтересован в привлечении добросовестных исполнителей и увеличении конкуренции, а также в поставках топлива по цене не выше средневзвешенной Московской топливной ассоциации», — рассказал Попов.

Добавим, приступить к исполнению обязательств по контракту победителю аукциона предстоит уже с 1 декабря текущего года. Отметим, заказчик обеспечивает машинами скорой помощи учреждения здравоохранения столицы.

Напомним, электронные торги постепенно становятся новым трендом в жизни бизнес-сообщества не только столицы, но и регионов. Так, ранее технические возможности портала поставщиков представили заказчикам и предпринимателям на открытых обучающих встречах в Пскове. Как рассказал заместитель председателя комитета по закупкам Псковской области – начальник информационно-аналитического отдела Алексей Орловский, область нацелена на использование эффективных передовых технологий в области автоматизации закупок малого объема.



